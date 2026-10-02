Türk futbolunda yürütülen soruşturmada son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol, gözaltına alındı. Trabzon'da İrlanda kulübü Drogheda United ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından gözaltına alınan Kol'un evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Kol hakkında "yasa dışı bahis", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. ÜNİVERSİTEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTI Yasin Kol'un hakemlik kariyerine devam ederken güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Sürmene Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Kol'un Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Sürmene Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Kol, hakemlik kariyerine alt liglerde başladı; Bölgesel Amatör Lig'de görev yaptı. Kol, 3 Mart 2019'da ilk kez Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı. 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'de orta hakem olarak maç yönetmeye başladı. Yıllar içerisinde Süper Lig hakemliğine yükselen ve derbilerde görev alan Yasin Kol, "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi.

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