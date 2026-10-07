Müge Anlı’nın programına biyolojik babasını bulmak için başvuran Hamid Yorulmaz’ın yaşadıkları izleyenleri tüm Türkiye'de gündem oldu. Talasemi hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakline ihtiyaç duyan genç adam, hem biyolojik babasına ulaşmak hem de tedavisi için uygun iliğin bulunmasını umut ediyor.

Yıllarca kendisini büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını DNA testi sonucunda öğrenen Hamid, gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Programda yürütülen araştırmalarla birlikte dosyada yeni gelişmeler yaşanırken, biyolojik babaya ulaşma çalışmaları sürüyor.

TEDAVİ İÇİN UYGUN İLİK ARANIYOR

Hamid’in yaşadığı sağlık sorunları da sürecin en önemli başlıklarından biri oldu. Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakline ihtiyaç duyan Yorulmaz, kendisine uygun ilik bulunmasını bekliyor.

Yorulmaz, biyolojik babasını bulma arayışının yanı sıra tedavisinin devam edebilmesi için uygun donör bulunması da büyük önem taşıyor.

DANİLO ZANNA’DAN HAMİD’E İŞ DESTEĞİ

Hamid’in hikayesini program aracılığıyla takip eden ünlü şef Danilo Zanna da genç adama destek olmak için harekete geçti. Müge Anlı, canlı yayında Zanna’nın Hamid’e iş imkanı sunmak istediğini açıkladı.

Zanna, İzmir’in Balçova ilçesinde açmayı planladığı yeni restoranında Hamid’e çalışma fırsatı vermek istediğini "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın" sözleriyle duyurdu.