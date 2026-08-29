İstanbul’da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık şirketine kayyum atanmıştı. Bu kapsamda Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilen kuruluşlar arasında yer aldı.

Soruşturma sürecinin ardından söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken, bazı kuruluşların satış işlemleri de TMSF tarafından başlatıldı. Daha önce Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu gibi hastaneler için satış ilanları yayımlanmıştı.

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT TUTARI BELİRLENDİ

Yayımlanan ihale duyurusuna göre, Güney Sağlık Hizmetleri için belirlenen muhammen bedel 200 milyon lira oldu.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarfları 29 Eylül 2026 tarihi saat 16:00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra sunulacak teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İhale ise 30 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleşecek. Kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak süreçte, teklifler doğrultusunda "Kısa Liste" oluşturulacak ve ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

HASTANELER TEK TEK SATIŞA ÇIKIYOR

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği sağlık kuruluşları arasında Esenler Güney Hastanesi'nin yanı sıra Doğa Hospital, TRG Hospitalist, Silivri Kolan, Birinci Hastanesi, Avrupa Şafak, İstanbul Şafak, Bağcılar Şafak ve Medilife hastaneleri de bulunuyor.

Satış sürecinde hastanelerin ticari ve iktisadi bütünlükleri üzerinden ihale yöntemi uygulanıyor. Daha önce satışa çıkarılan Birinci Hastanesi için kapalı zarf ve açık artırma usulü birlikte kullanılmış, muhammen bedel 546 milyon 500 bin lira olarak belirlenmişti.