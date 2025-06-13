AKP'nin kalelerinden biri olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'ye geçmiş ve Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilmişti.

Tartışmalı tanıkların 'duyuma' dayalı ifadeleri ile rüşvet suçlamasıyla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık yetkileri askıya alınan Bahçetepe'nin ardından çarşamba günü meclis üyeleri arasında yapılan oylamayla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Başkanvekili koltuğuna AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz seçildi.

Böylelikle belediye fiilen CHP'den AKP'ye geçerken, söz konusu duruma muhalefetten yoğun tepki geldi. CHP lideri Özgür Özel, yaşananları 'milli iradenin gasp edilmesi' olarak değerlendirirken, Karadeniz'in koltuğa oturur oturmaz gülerek poz vermesi ve seçilmiş belediye başkanı gibi vatandaşları ve esnafı selamlamaya çıkması sosyal medyada sert ifadelerle eleştirildi.

TARTIŞMALI İSİM BANKAMATİK MEMURU ÇIKTI

Onlar TV'den Barış Pehlivan'ın haberine göre; Başkanvekili koltuğuna oturduktan sonra geçmiş yıllara ilişkin sosyal medya paylaşımları gündeme gelen Eray Karadeniz'in halk arasında 'ATM memuru' olarak tabir edilen ve fiilen işe gelmemesine rağmen maaş alan personeller arasında olduğu için İBB iştiraki İSPARK'tan atıldığı ortaya çıktı.

ÖZGEÇMİŞİNDE SAKLADI, İSPARK'DA GÖREVLİ ÇIKTI

Mesleği avukatlık olan ve sosyal medya platformlarında kariyerine ilişkin bilgilere yer veren Eray Karadeniz, uzun yıllar çalıştığı İSPARK'a ilişkin tüm detayları özgeçmişinde sakladı.

Yapılan araştırmalarda Karadeniz'in yıllarca İBB iştiraki olan İSPARK'ta 'otopark şefi' sıfatıyla çalıştığı, ancak 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yapılan detaylı incelemelerin ardından söz konusu kurumda Eray Karadeniz isimli fiilen çalışan bir kişinin bulunmadığı, Karadeniz'in yalnızca 'Bankamatik memuru' olarak maaş alması için belediye iştiraki olan şirkette görevlendirildiği öğrenildi.

2010 yılında işe girmesine ve 10 yıl boyunca çalışan olarak maaş almasına karşın herhangi bir şekilde işgücüne katılmadığı gerekçesiyle 2020 yılında İSPARK ile ilişiği kesilen Karadeniz, bu durumdan şikayetçi oldu ve işe dönüş davası açtı.

10 SENE BOYUNCA İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDI

Karadeniz'in şikayeti üzerine 2021 yılında görülmeye başlanan 'işe iade davası' kapsamında mahkemeye İSPARK'ta çalışan tanıklar getirildi.

Hakim karşısına çıkarılan tanıkların tamamı Karadeniz'in söz konusu kurumda çalışmadığını ve kendisini iş yerinde hiçbir zaman görmediklerini beyan etti.

Duruşmada bilgisine başvurulan 2012 yılından beri İSPARK'ta otopark personeli olarak görevli tanık, Karadeniz'in kurumda çalışıp çalışmadığına yönelik soruya "9 yıldır İSPARK'ta, Eray Karadeniz'in görevli olduğu öne sürülen Eminönü-Unkapanı açık otoparkında çalışıyorum. Davacının ismini ilk kez mahkeme tutanağı geldiğinde duydum. Davacıyla daha önce hiç çalışmadım ve belirtilen kurumda çalıştığına şahit olmadım" yanıtını verdi.

Mahkemede dinlenen ve 15 yıldır İSPARK'ta çalışan bir başka tanık ise Karadeniz'in kayıtlı olduğu otoparkta yıllardır çalıştığını belirterek, davacıyı hiç görmediğini, adını 'otopark şefi' sıfatıyla yalnızca evraklarda gördüğünü ancak Karadeniz'in hiçbir zaman iş yerine gelmediğini beyan etti.

MAHKEME 'BANKAMATİK MEMURU' OLDUĞUNU TESCİLLEDİ

Mahkemeye getirilen tanıkların Eray Karadeniz'in 10 yıl boyunca işe gitmemesine rağmen İSPARK'tan maaş aldığını beyan etmesinin ardından olaya ilişkin tüm tutanakları, izin belgelerini ve tanık beyanlarını inceleyen mahkeme, Karadeniz'in işten çıkarılmasını usule uygun bularak işe iade davasını reddetti.