İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

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