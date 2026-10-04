Aydın’da 1974 çekilişinde henüz 27 yaşındayken 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan Fikret Otar’ın hikayesi yarım asır öncesine dayanıyor. İkramiyenin ardından İzmir ve Aydın’da çok sayıda gayrimenkul, dükkan ve şehirler arası otobüs filosu satın alan Otar, uzun yıllar bölgenin tanınan ve varlıklı iş insanları arasında yer aldı. Ancak zaman içinde yapılan yanlış yatırımlar ve lüks harcamalar dev servetin erimesine yol açtı.

BABA EVİNİN SATIŞ HABERİ SON NOKTA OLDU

Yeni Asır'ın haberine göre, maddi varlığını kaybettikten sonra eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki baba evine çekilen Otar, son darbeyi tapusunu oğluna devrettiği bu konutun satılığa çıkarılmasıyla yedi. Evin üzerindeki "Satılık" ilanını görünce büyük bir yıkım yaşayan yaşlı adamın, olaydan bir gün önce kahvehanede arkadaşlarına "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği iddia edildi.

Tepecik Mahallesi'ndeki iki katlı evden yükselen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Otar’ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu. Olay sırasında evde bulunan işitme engelli eşinin durumu fark edemediği öğrenilirken, pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlenen Otar'ın naaşı kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.