Mart ayında yapılan yasa dışı bahis operasyonları sonucunda aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kork'un sahibi olduğu şirketlere kayyum atanarak, yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, şirketler arasında yer alan Flash Haber TV'nin TMSF tarafından satıldığı öne sürüldü.
'FLASH HABER TV MHP'Lİ İSME SATILDI'
MedyaRadar'ın özel haberine göre, 3 dönem boyunca MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF'nin kontrolünde bulunan Flash Haber TV'yi satın aldı.
Türkiye’nin Yeni Televizyonu sloganıyla yola çıkan TYT Türk, 2025 yılı başında medya dünyasına hızlı bir giriş yapmış, RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlamasıyla dikkat çekmişti.