İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O’Neill ve İrlanda Parlamentosu’nun en büyük grubu Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, Galler’in başkenti Cardiff’te ortak basın toplantısı düzenledi.



AB'DE OLMAK



Liderler, Birleşik Krallık’tan ayrılmak, birlikte çalışmak, daha güçlü, daha adil bir ekonomi oluşturmak, kendi enerji kaynaklarını genişletmek ve ülkelerinin geleceğinin Avrupa Birliği’nde olması gerektiği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.





Iorwerth, Birleşik Krallık yönetimini eleştirip, “Galler’in bazı güçlere sahip olması ve eşit muamele görmesi lazım. Bunu hak ediyoruz. Bu nedenle komşularımızla çalışıyoruz” dedi.



Swinney ise mayısta yapılan ve partisinin İskoçya Parlamentosu’nun en büyük partisi olduğu seçimlere değinerek, “Bu seçim Birleşik Krallık’ta farklı bir durum oluşturdu. Birleşik Krallık’ın anayasa yolculuğunda önemli bir noktayı temsil ediyoruz. İmzaladığımız anlaşmanın merkezini kendi kaderini tayin etme hakkı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.



TARİHİ İMZA



McDonald, “Mutabakat zaptı tarihi bir belgedir. Ülkemiz ikiye ayrılmış halde. Referandum hakkımız var. Geleceğimizi belirleme hakkımız var. Hiçbir İngiliz Başbakanın bu hakkın masada olmadığını söylemesine tahammülümüz yok” dedi. O’Neill, büyük bir değişim zamanında yaşadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir İngiliz Başbakan yaşananları durduramaz. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımıza ihtiyacımız var” yorumunu yaptı.





