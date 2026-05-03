ROKETSAN tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetlerinde hava hedefini tam isabetle vurarak önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Kritik başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sistemin hava hedefini etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

100 HEDEFE KADAR TAKİP EDEBİLİYOR

2023 yılında seri üretim aşamasına geçilen ve ALKA NEW (Ağ Yetenekli Silah) konseptiyle güncellenen sistem, yapay zeka destekli hedef takibi ve imha yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Lazer gücüyle 750 metreden 1500 metreye kadar etkili menzil sunan ALKA, aynı anda 100 hedefe kadar takip gerçekleştirebiliyor.

Sabit ve döner kanatlı mikro İHA’lar ile dolanan mühimmatlara karşı yüksek etkinlik gösteren sistem, sadece hava tehditlerine karşı değil, meskun mahallerdeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve bombalı tuzakların güvenli mesafeden imha edilmesinde de kilit rol oynuyor.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI KULLANIYOR

Elektro-optik takip sistemi sayesinde hedef üzerinde tahrip edilecek noktayı hassas bir şekilde seçebilen ALKA, sürü saldırılarını hedef sayısından bağımsız olarak bertaraf edebiliyor.

Yapay zeka algoritmasıyla görüntü üzerinden otomatik tespit ve yönlenme kabiliyetine sahip olan sistem, nöroergonomi uygulamalarıyla da operatör üzerindeki iş yükünü minimuma indiriyor.

Sabit, taşınabilir ve mobil kullanım seçenekleri sunan ALKA, askeri tesislerden toplu yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede hibrit tehditlere karşı modern bir savunma kalkanı oluşturuyor.