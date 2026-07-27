Türkiye, 2026 yılının ilk altı ayında 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç ederek yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde etti. Küresel pazarda artan yoğun taleple birlikte, zorlu bir sürecin ardından elde edilen kurutulmuş domates sektörü yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat barajını aşmaya hazırlanıyor.

EN BÜYÜK İHRACAT HANGİ ÜLKELERE YAPILIYOR?

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla dış satım 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. ABD pazarını 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere izledi. Avrupa ve Amerika'da pizza, makarna ve hamburgerlerin ana malzemesi haline gelen Türk kurutulmuş domatesine yönelik siparişler her geçen gün artıyor.

15 KİLO YAŞ ÜRÜNDEN SADECE 1 KİLO ÇIKIYOR

Temmuz ayında başlayan hasatla birlikte tarlalardan toplanan domateslerin kurutulma süreci yoğun bir el emeği gerektiriyor. İşçiler tarafından tek tek ikiye bölünen domatesler talebe göre tuzlanıyor veya kükürtlenerek bir hafta güneşte bekletiliyor. İzmirli üretici ve ihracatçı Kemal Saygıner, yurt dışına gönderilen 1 kilogram kurutulmuş domatesi elde edebilmek için ortalama 15 kilogram yaş ürün işlediklerini belirtti.

SEKTÖRÜN YIL SONU HEDEFİ NE KADAR OLDU?

Küresel pazardaki büyüme ivmesini değerlendiren Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, özellikle ABD ve Brezilya'dan gelen taleplerde ciddi bir sıçrama yaşandığını vurguladı. İlk yarıda ulaşılan 61 milyon dolarlık gelirin sektör için büyük bir adım olduğunu belirten Olgun, 2026 yılı sonu hedeflerinin 100 milyon dolar olduğunu kaydetti.