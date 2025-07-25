Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İtalya merkezli enerji şirketi Enel S.p.A tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan tahkim davasında haklı bulundu. Uluslararası hakem heyeti, EPDK’nin önlisans iptali kararını hukuka uygun bularak, davacının tüm taleplerini oy birliğiyle reddetti.

30 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT İSTEDİLER

EPDK’den yapılan açıklamaya göre, Isparta’da kurulum aşamasında olan bir güneş enerjisi santrali için Enel S.p.A’ya verilen önlisansın 2022 yılında iptal edilmesinin ardından şirket, bu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Türkiye aleyhine yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat talebiyle tahkim başvurusunda bulunmuştu.

Dava, Türkiye ile İtalya arasında 2 Mart 2004’te yürürlüğe giren "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" kapsamında Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) nezdinde açıldı.

İKİ YILDIR SÜREN DAVA SONUÇLANDI

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda EPDK tarafından yürütülen hukuk süreci, iki yılı aşkın bir süre sonunda Türkiye’nin lehine sonuçlandı. Uluslararası hakem heyeti, EPDK’nin önlisans iptaliyle ilgili tüm işlemlerinin Türk mevzuatına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu tescil etti.