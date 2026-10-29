Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve 4 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük özel maden işletmelerinden biri olan İmbat Madencilik, derin bir finansal krizle sarsılıyor. Bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan madencilere, şirket yönetimi tarafından gönderilen bir mesajla mali tablonun ciddiyeti aktarıldı.

"KASAMIZDA ESİRGENEN PARA YOK"

Konuyu gündeme taşıyan Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, İmbat Madencilik yönetimi eylemdeki çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mesajında, yaşanan krizin ana nedeni olarak yapılamayan dev tahsilatı işaret etti.

Aydilek'in kamuoyuyla paylaştığı, şirket tarafından işçilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:"Tarihin en ağır mali-idari sürecinden geçiyoruz. Torku’ya satılan kömürün bedelini tahsil edemedik. 1 milyar 475 milyon TL alacağımız var. Kasamızda çalışanlarımızdan esirgenen para yoktur."

MADEN DEVİ EKONOMİK DARBOĞAZDAN ÇIKAMIYOR

Geçmiş yıllarda İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde üst sıralarda yer alan ve bölgesinin en büyük istihdam kaynağı olan şirket, halihazırda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Yaklaşık 4 bin 200 işçinin çalıştığı devasa işletme, 2025 yılını 3 milyar TL düzeyinde bir zararla kapatmıştı.

Banka borçları ve varlıkları üzerindeki ipotekler nedeniyle nakit akışı büyük oranda tıkanan şirketin, Torku'dan olan 1 milyar 475 milyon liralık alacağını tahsil edememesi, çalışan maaşlarının ödenmesinde yaşanan krizi daha da derinleştirmiş durumda.