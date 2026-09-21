Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu’dan dünyaya yayılan ünlü üzüm çeşidi Boğazkere, Avustralya’da da toprakla buluştu. Türk üzümünün Avustralya’daki yolculuğu, yıllar süren çalışmaların ardından ticari üretime kadar ulaştı.

Avustralyalı üreticiler Türkiye’den Boğazkere asma çelikleri getirerek bu üzüm çeşidini ülkelerinde yetiştirmek için çalışmalara başladı. Süreçte karantina işlemleri, uygun bağ alanının belirlenmesi ve asmaların yetiştirilmesi gibi aşamalardan geçildi.

DOOKIE’DE YETİŞTİRİLİYOR

Victoria eyaletindeki Dookie bölgesi, Boğazkere’nin Avustralya’daki üretim merkezlerinden biri haline geldi. Üreticiler, bölgenin sıcak ve kurak koşullarının Türkiye kökenli bu üzüm çeşidi için uygun olduğunu belirtiyor.

Avustralya’daki bir başka üretici olan Tallis Wine da Dookie'deki bağında Boğazkere yetiştirerek bu çeşitten şarap üretti. Şirket, ürününü Avustralya’da yetiştirilen Türk üzümü olarak tanımlıyor.