Kars'ın Akyaka ilçesindeki Arpaçay Baraj Gölü üzerinde bulunan 110 metre uzunluğundaki asma köprü, resmi yasaklara rağmen otomobil ve traktör trafiğine sahne oldu. Girişindeki "Araç geçişi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına aldırış etmeyen sürücüler, kilometre tasarrufu sağlamak için bu tehlikeli geçişi her gün tekrarladı.
ULAŞIM MESAFESİNİ 20 KİLOMETRE BİRDEN DÜŞÜRDÜ
Küçük Aküzüm ile Büyük Aküzüm köylerini birbirine bağlayan 35 yıllık asma köprü, 3 metre genişliğiyle bölge halkının en kritik geçiş noktası kabul ediliyor. Köprüyü kullanan çevre sakinleri, Kars merkezine olan 75 kilometrelik ana yol mesafesinin bu köprü sayesinde 55 kilometreye düştüğünü belirtti.
Bu lojistik avantaj nedeniyle çevre hatlardaki toplam 19 köyün günlük ulaşım ihtiyacı bu asma köprü üzerinden sağlandı.
YASAK TABELASINA RAĞMEN ARAÇLAR GEÇİYOR
Köprünün her iki yakasında yer alan fiziki uyarı yazılarına rağmen, gün içinde çok sayıda binek araç ve ağır tonajlı traktör baraj gölü üzerinden geçiş yapmayı sürdürdü.
Günün Trend Haberleri
Alternatif karayolunun uzak olduğunu ifade eden köy sakinleri, risklere rağmen bu yapıyı kullanmaya mecbur kaldıklarını dile getirdi. Günde yüzlerce kişinin doğrudan kullandığı asma köprü, aynı zamanda bölgedeki düğün merasimlerinin de geleneksel geçiş rotası olarak tercih edildi.
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