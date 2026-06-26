Kars'ın Akyaka ilçesindeki Arpaçay Baraj Gölü üzerinde bulunan 110 metre uzunluğundaki asma köprü, resmi yasaklara rağmen otomobil ve traktör trafiğine sahne oldu. Girişindeki "Araç geçişi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına aldırış etmeyen sürücüler, kilometre tasarrufu sağlamak için bu tehlikeli geçişi her gün tekrarladı.