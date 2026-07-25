Türkiye'nin önde gelen mobilya ve ev yaşam markalarından Vivense'in el değiştirme süreci resmen tamamlandı. Webrazzi'nin haberine göre, Rekabet Kurumu, şirket hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınmasına onay verdi. Böylece 2020 yılında Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapan Actera da hisselerini devretmiş oldu.

REKABET KURUMU DEVRE İZNİNİ VERDİ

Rekabet Kurumu'nun 30 Haziran 2026 tarihli kararına göre, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine izin çıktı. Kararla birlikte Actera'nın şirketteki hisselerini Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye devrettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin en büyük mobilya perakendecileri arasında gösterilen Vivense'in yeni sahibi de resmen belli olmuş oldu.

YATAŞ İLE BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Vivense, mayıs ayında Yataş Bedding ile birleşme görüşmelerine başladığını açıklamıştı. Taraflar arasında yürütülen süreçte RePie'ın satış tarafının danışmanlığını üstlendiği ifade edilmişti.

Türkiye genelinde 87 mağazası bulunan Vivense, yurt dışında ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da faaliyetlerini sürdürüyor.

YÖNETİM DEĞİŞMİŞTİ

2013 yılında Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, 2023 yılında yaşadığı finansal sıkıntılarla gündeme gelmişti. Yaşanan sürecin ardından şirketin kurucusu Kemal Erol görevinden ayrılmıştı.

Şirketin yatırımcıları arasında Alp Saul, Can Yücaoğlu, Evren Üçok, Gamze Yücaoğlu, Hasan Aslanoba, Fabrice Grinda, Jose Marin, Cem Sertoğlu ve Earlybird yer alıyordu.

RePie Yatırım Holding'in paylaştığı bilgilere göre şirket, 3 milyar dolarlık yönetilen portföy büyüklüğüne sahip bulunuyor. Holding bünyesinde 100'den fazla fon ve şirkete yatırım yapıldığı belirtilirken, Vivense'in devralınmasıyla birlikte portföyüne önemli bir şirket daha eklenmiş oldu.