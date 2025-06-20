Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre %5,7 oranında azalışla 351 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %3,0 oranında azalışla 670,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 713 milyon ABD doları artarak -319,5 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların efektif ve mevduat varlıkları %3,4 oranında azalarak 54,2 milyar ABD doları olmuştur. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %1,0 oranında artarak 68,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %2,5 oranında azalarak 140,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi %11,7 oranında azalarak 138,1 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri %40,9 oranında azalışla 9,3 milyar ABD doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yılı Mart ayına göre %5,3 oranında azalışla 195,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %9,3 oranında azalarak 109,0 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %0,4 oranında artarak 366,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."