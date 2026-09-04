Türkiye’nin nüfus haritası, vatandaşların kayıtlı oldukları memleketlerine geri döndüğü varsayımıyla yeniden şekillendirildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus ve kütük kayıtlarından hareketle hazırladığı “Herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu?” senaryosu, Türkiye’de nüfus dağılımının bugünkünden oldukça farklı olacağını ortaya koydu.

NÜFUS YOĞUNLUĞU TERSİNE DÖNDÜ

Araştırmada, vatandaşların nüfus kayıtlarında yer alan memleketleri esas alınarak herkesin doğduğu veya kayıtlı olduğu ile geri döndüğü varsayıldı. Ortaya çıkan tablo, özellikle büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluğunun tersine döneceğini gösterdi.

ZİRVEDE ŞANLIURFA VAR

Oluşturulan alternatif nüfus haritasında en dikkat çekici sonuç Şanlıurfa’dan geldi. Kent, yaklaşık 3 milyonluk nüfusla Türkiye’nin en kalabalık ili konumuna yükseldi.

Şanlıurfa’yı yaklaşık 2,7 milyonluk nüfusuyla Konya takip etti. Sanayi, ticaret ve istihdam açısından Türkiye’nin en önemli merkezleri arasında bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir ise tersine göç senaryosunda mevcut nüfuslarının önemli bölümünü kaybetti.

Bugün milyonlarca kişinin yaşadığı büyükşehirlerdeki nüfusun azalması, Türkiye’deki iç göçün ülkenin nüfus dağılımını ne ölçüde değiştirdiğini de gözler önüne serdi.

YALOVA NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASINI KAYBEDİYOR

Senaryonun en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Yalova’da ortaya çıktı. Mevcut nüfusu 300 bini aşan kent, herkesin memleketine dönmesi durumunda nüfusunun yarısından fazlasını kaybediyor.

Bu varsayıma göre Yalova’nın nüfusu 131 bin seviyelerine kadar geriliyor.