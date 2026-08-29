Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Erzincan il sınırları içerisinde yer alan iki ayrı saha için petrol arama ruhsatı verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Wali Petrol Limited Şirketi, belirlenen arama sahalarında beş yıl süreyle arama faaliyetlerinde bulunmaya hak kazandı.

Yayımlanan ilana göre söz konusu karar, Erzincan’daki 14 bin 861 ve 14 bin 862 hektar yüz ölçümüne sahip iki ayrı sahayı kapsıyor. Şirket, petrol hakkına ilişkin alınan bu karar doğrultusunda önümüzdeki beş yıllık süreçte bölgedeki arama ve ruhsatlandırma çalışmalarını yürütecek.