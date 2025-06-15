Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği en gelişmiş ülke olan Japonya, Türkiye'den gelen yolcuların doğdukları şehirleri dikkatle incelemekte.



Başlangıçta oldukça tuhaf gelen bu kontrolün arkasında, yakın geçmişte yaşanan ve Japonya'da Türk vatandaşlarının çeşitli sorunlar yaşamasına neden olan bir olay yatmakta.



YÜZLERCE KİŞİYİ JAPONYA'YA GETİRDİ



Kendine özgü kültürü ve saygılı insanları ile tanınan Japonya, dışarıdan gelen ve ülkeye yerleşecek olan yabancılara karşı oldukça tutucu bir ülke olarak biliniyor.

Kaçak olarak ülkede kalanlara yönelik katı kanunlar bulunmasına karşın 1989 yılında Türkiye'den Japonya'ya giden Ordulu Hayri Bey, kısa sürede Japonya'da kendisine bir düzen kurmuş ve çeşitli usulsüzlüklere başvurarak bütün akrabalarını ve köylülerini Japonya'ya taşımıştır.



Öyle ki Hayri Bey'in beraberinde Japonya'ya getirdiği kişilerin de aynı yöntemleri tekrar etmesinin ardından uzunca bir süre boyunca Japonya'da bulunan Türk nüfusunun yüzde 90'ına yakını Ordululardan oluşurken, yıllar sonra ancak tespit edilebilen bu durum, ülkeye girişlerde Ordu doğumlulara yönelik ilave bir kontrol sürecinin yürürlüğe alınmasına neden oldu.



KİMLİĞİNİZDE ORDU YAZIYORSA DİKKAT



Günümüzde Japonya, yüksek yaşam standartları ve dolgun ücretleri ile Türk işçiler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ancak Türk vatandaşlarına yönelik sunulan ve turizm amacıyla ülkeye gelenlerde vize şartı aranmaması, uygulamanın suistimal edilmesine ve Türk işçilerin kaçak şekilde ülkede çalışmaya başlamasına yol açmakta.

Bu durumun en sık rastlanıldığı grup olan Ordulu çalışanlar, havalimanı memurları tarafından adeta 'mimlenmiş' grup olarak öne çıkıyor. Geçmiş yıllarda ortaya çıkan kayıtlar, özellikle Nagoya şehrinde yaşayan Türk nüfusunun yüzde 90'ını Orduluların oluşturduğunu gözler önüne sermekte.



Yasal düzenlemeler ile Ordu doğumlu Türk vatandaşlarına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmasa da, zamanla kulaktan kulağa yayılan bu rivayet yerine Ordu doğumlu Türk vatandaşlarının ülkeye kabul oranı, başka şehirde doğanlara kıyasla daha düşük seviyelerde kalabiliyor.





