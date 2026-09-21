Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu projelendirildiğini belirterek, "Gar Meydanı'ndan başlayan hattımızı, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi hazırlıkların sürdüğünü, Sakarya'da 2024'te hizmete sunulan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

15,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK, 19 İSTASYONDAN GEÇECEK

Hattın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz. 15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı, 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı, saatte 70 kilometre olacak" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayan hattı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaştıracaklarını, ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlanacağını belirtti.

Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceklerine işaret eden Uraloğlu, "Sakarya'nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini belirtti.

Projenin etüt çalışmalarının Bakanlık tarafından tamamlandığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan'da gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz" dedi.