Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan İzmir merkezli Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için yürütülen hukuki süreç iflas kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, şirketin konkordato talebinden beklenen sonucun alınamaması üzerine iflasın açılmasına hükmetti. Okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri üretimi alanında faaliyet gösteren Cece Tekstil hakkında daha önce mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti. Süreç kapsamında Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak görevini sürdürürken, hukukçu Sevgi Kanyılmaz ile tekstil mühendisi Atilla Yıldırım da konkordato komiseri olarak atanmıştı. MAHKEMEDEN İFLAS KARARI Konkordato sürecinin olumlu sonuçlanmaması üzerine İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/952 esas sayılı dosya kapsamında kararını açıkladı. Mahkeme, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.07 itibarıyla Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında iflasın açılmasına hükmetti. İFLAS İLANI YAYIMLANDI Kararın ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda iflas işlemlerinin resmen başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu ilanın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında yayımlandığı belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.