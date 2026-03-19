İskoçya'nın Orkney ve Shetland adaları arasında yer alan hatta çalışacak olan iki yeni esnek yük taşımacılığı yani ''freight-flex'' gemisinin inşası için gerçekleştirilen ihalede kritik aşamaya geçildi. İskoç hükümetine bağlı çalışan Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) firması tarafından gerçekleştirile ihalede 200 milyon sterlin değerinde proje için ana yüklenici olarak Çin merkezli Guangzhou Shipyard İnternational firması seçildi.

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF GELMİŞTİ

Toplam değeri 200 milyon sterlin olan ihale için dünya genelinden dört teklif değerlendirilmişti. Bu teklifler içerisinde birden fazla Türk firması yer alıyordu. Türkiye'den Cemre ve Tersan'ın katıldığı ihalede İngiltere merkezli Stena UK ve Çin merkezli Guangzhou Shipyard da bulunuyordu. CMAL CEO'su Kevin Hobbs'un aktardığı bilgilere göre Guangzhou Shipyard inovasyon ve verimlilik alanlarında aldığı yüksek puanlar ile rakiplerini geride bıraktı.

ESKİ GEMİLERİN YERİNE GEÇECEK

Yapılan anlaşma sorasında inşası başlayacak olan yeni gemiler Serco NorthLink Ferries firması tarafından işletilecek. Bu gemiler hizmet ömrünü tamamlamaya yaklaştığı bildirilen MS Hildasay ve MS Helliar gemilerinin yerini alacak. Haber Denizi'nde yer alan habere göre yeni gemiler hem yük hem de yolcu kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Eski gemilerde sınırlı olan yolcu kapasitesi yeni gemilerde sezonun yoğun dönemlerinde 200 kişiye kadar çıkabilecek ve 140 metre uzunluğa sahip olacak.

İHRACATÇILARA RAHATLAMA SAĞLAYACAK

Seafood Shetland CEO'su Ruth Henderson'un aktardığına göre yeni gemiler su ürünleri ihracatında da bir rahatlama sağlayacak. İhracatçılara rahat nefes aldırarak gemilerin sektörde direnç kazanımı sağlayacağı da vurgulanıyor.

İskoçya Ulaştırma Bakanı Fiona Hyslop da feribotların hizmete girmesiyle Kuzey Adaları'nda daha güvenilir bir ulaşımın başlayacağının altını çizdi. İhalede alınan kararın ardından 1 günlük yasal süreç 24 Mart itibari ile son bulacak. Ardından gemilerin üretimine başlanması ve gemilerin 2029 yılına kadar hizmete başlaması öngörülüyor. Yeni gemilerin hizmete başlaması ardından bölge halkı ve ihracat sağlayan ticari işletmeler arasında önemlibir ulaşım köprüsü kurulması hedeflenenler arasında.