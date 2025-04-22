Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Çarşı Mahallesi Üçkuyular Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan 58 yaşındaki Murat Şenürkmez'den haber alamayan yakınları otel yöneticilerini ve polisi aradı. Otel yöneticilerinin banyoda hareketsiz bulduğu Şenürkmez için sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan kontrolde Şenürkmez’in yaşamını yitirdiği belirlendi, savcılık incelemesinin ardından cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde görev alan Şenürkmez’in Türkiye'nin önde gelen ses tasarımcısı ve foley (Çekilen bir filme eklenecek olan ses bölümünü stüdyoda yaratan kişiler) sanatçılarından biri olduğu belirtildi. Şenürkmez Motion Picture Sound Editors International üyesi olduğu ve 2015 yılında foley için tasarımcılar yapan, Türkiye'de türünün ilk örneği olan mute.istanbul Foley sahnesini kuran biri olarak tanınıyordu.