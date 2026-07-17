Şanlıurfa’nın tarih fışkıran topraklarında, insanlık tarihinin en büyük arkeolojik girişimlerinden biri olan Taş Tepeler Projesi tüm hızıyla sürüyor. Göbeklitepe ile çağdaş olan ve onunla benzer, benzersiz özellikler taşıyan Karahantepe, kazı çalışmalarının yedinci yılında yine bilim dünyasını heyecanlandıracak büyük bir keşfin eşiğinde bulunuyor. Arkeologlar bu sezon, binlerce yıldır üzeri devasa taşlarla mühürlenmiş gizemli bir odanın kapısını aralamaya hazırlanıyor.

GİZEMLİ MÜHÜRLÜ ODA İLK KEZ AÇILACAK

Bu yılki kazıların odak noktasında, geçen sezon kısmen gün yüzüne çıkarılan ve özel ritüeller ya da törenler için inşa edildiği düşünülen dörtgen planlı bir yapı yer alıyor. Bu yapıyı diğerlerinden ayıran en çarpıcı detay ise bir köşesinde bulunan ve üzeri yassı, büyük taşlarla tamamen kapatılmış olan sır dolu oda.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, odanın girişinin yaklaşık bir metrelik çok sığ bir dolguya açılması nedeniyle içeriden kazı yapılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Bu engeli aşmak isteyen ekip, odanın üzerini örten devasa blok taşları tek tek kaldırarak içeriye yukarıdan ulaşmayı ve karanlıkta kalan tarihi gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

TARİHİ EZBERLERİ BOZAN BULGULAR

Karahantepe'nin sıradan bir yerleşim yeri olmaktan ziyade özel amaçlarla inşa edilmiş bir alan olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karul, bu yapının ve mühürlü odanın kazı ekibine yepyeni sürprizler sunacağına inanıyor.

Neolitik Dönem’e, yani günümüzden yaklaşık 11 bin yıl öncesine ışık tutan bu eşsiz alan, zaten şimdiye kadar ezber bozan pek çok buluntuya ev sahipliği yapmıştı. Bugüne dek tespit edilen 250’nin üzerinde "T" biçimli dikili taş, dönemin inanç dünyasını yansıtan üç boyutlu çarpıcı insan heykelleri ve detaylı hayvan kabartmaları; o dönemdeki avcı-toplayıcı toplulukların sanılandan çok daha organize, kalabalık ve sanatsal açıdan gelişmiş bir yapıda yaşadığını gözler önüne seriyor.

ALAN SEZON SONUNDA KORUMA ALTINA ALINACAK

Ekim ayına kadar aralıksız sürecek olan yeni dönem çalışmalarında ana hedef, ana kayanın üzerindeki mimari kalıntıları bütüncül bir şekilde ortaya çıkarmak olarak belirlendi. Kazı sezonu tamamlandığında ise bu eşsiz tarihi mirasın zorlu hava şartlarından zarar görmemesi için üzeri modern bir koruma çatısıyla örtülecek.

Tüm bunlara ek olarak, bölgede yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni araştırma merkezi sayesinde alandan çıkarılan eserlerin incelemeleri çok daha hızlı yapılacak ve Karahantepe'nin gizemleri bilimin ışığında bir bir aydınlatılmaya devam edecek.