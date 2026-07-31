Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'ndeki "En İyi Uluslararası Film" kategorisi için belirlediği resmi aday açıklandı. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Mart 2027'de gerçekleştirilecek Oscar Ödülleri'nde Türkiye adına yarışacak.

TÜRKİYE'Yİ OSCAR'DA TEMSİL EDECEK

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelişim sürecinde 12 Punto 2019'da "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

Dünya prömiyerini 2025 yılında 62. Antalya Film Festivali'nde yapan yapım, daha sonra 13. Boğaziçi Film Festivali ile 36. Ankara Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Film, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödülünü kazandı.

FİLMİN KONUSU NE?

"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya gidebilmesi için maddi destek vermesinin ardından gelişen olayları konu alıyor.

Kurban Bayramı'nda çocuklarıyla bir araya gelmeye hazırlanan Refik'in hayatı, Nesrin'in iki çocuğunu ona emanet ederek ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. Film, bu süreçte aile içindeki hesaplaşmaları ve kuşaklar arasındaki çatışmaları da ele alıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı, Ahmed Esmer, Baran Can Eraslan, Nasreddin Meshed ve Ahmet el-Ali bulunuyor.

OSCAR TAKVİMİ AÇIKLANDI

99. Akademi Ödülleri kapsamında ülkelerin "En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki aday başvuruları 30 Eylül'de tamamlanacak. Kısa listeye kalan 15 film 15 Aralık'ta açıklanırken, Oscar adayları 21 Ocak 2027'de duyurulacak. Ödül töreni ise 14 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.