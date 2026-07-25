Türkiye otomobil pazarına ilişkin yılın ilk yarı verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 gerilerken, sürücülerin otomobil seçimlerinde gri renk ve Renault markası açık ara öne çıktı.

TAŞIT KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a düştü. Bu araçların 456 bin 50'sini otomobiller oluşturdu.

Otomobil satışlarında yaşanan yavaşlamaya rağmen tüketicilerin renk ve marka tercihleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

SÜRÜCÜLERİN GÖZDESİ YİNE GRİ OLDU

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en fazla tercih edilen renk gri oldu. İlk sırada yer alan gri renkli otomobillerin sayısı 190 bin 529'a ulaştı.

Griyi 117 bin 4 adetle beyaz takip ederken, siyah 54 bin 144, mavi 44 bin 877 ve yeşil 25 bin 379 adetle listenin üst sıralarında yer aldı.

Kırmızı renkli otomobillerin sayısı 14 bin 634 olarak kaydedilirken, kahverengi 5 bin 988, turuncu 1.576 ve sarı 1.370 adetle daha sınırlı tercih edilen renkler arasında yer aldı. Ayrıca 549 otomobilin renk bilgisi "bilinmiyor" olarak kayıtlara geçti.

RENAULT ZİRVEYİ BIRAKMADI

Marka tercihinde ise Renault rakiplerine fark attı. İlk altı ayda trafiğe kaydı yapılan Renault marka otomobil sayısı 15 bin 136 oldu.

Renault'nun ardından Hyundai 5 bin 248 kayıtla ikinci sıraya yerleşirken, Volkswagen 4 bin 908 ve Fiat 4 bin 791 kayıtla ilk dörtte yer aldı.

Toyota 3 bin 825, Peugeot 3 bin 695 ve Mercedes-Benz 3 bin 22 kayıtla üst sıralarda yer alırken, Citroen 2 bin 272, BMW 2 bin 77 ve yerli elektrikli otomobil Togg 2 bin 73 kayıtla ilk 10 marka arasına girmeyi başardı.

İLK 6 AYIN ÖNE ÇIKAN TERCİHLERİ

Veriler, Türkiye'de otomobil kullanıcılarının sade ve ikinci el piyasasında daha avantajlı görülen gri ve beyaz tonlarına yönelmeyi sürdürdüğünü ortaya koyarken, Renault da marka bazında liderliğini koruyarak yılın ilk yarısını zirvede tamamladı.