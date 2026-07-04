Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2026 yılı yıllık izin uygulaması kapsamında fabrikalarında üretime geçici olarak ara verileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde yapılan açıklamada, üretimin durdurulduğu dönem zarfında fabrikalarda periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi. KAP açıklamasında yer alan detaylara göre, Ford Otosan'ın Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında üretime ara verilme tarihi 25 Temmuz 2026 olarak belirlenirken, bu tesislerde üretime yeniden başlanacak tarih 10 Ağustos 2026 olarak duyuruldu. Şirketin yurt dışı operasyonları arasında yer alan Craiova fabrikasında ise üretimin 1 Ağustos 2026 tarihinde durdurulacağı ve 19 Ağustos 2026 tarihinde kapıların üretime yeniden açılacağı ifade edildi.

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