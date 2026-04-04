Türkiye otomotiv yan sanayisinin önemli oyuncularından biri olan ve yüksek teknolojili jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv, mali kriz aşamalarını geçemeyerek iflas etti.

Bir süredir derinleşen finansal sorunlar ve nakit akışındaki sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan dev şirket hakkında, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından nihai iflas kararı verildi.

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORDU

Özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi gören Arceo markasıyla küresel ölçekte adını duyuran firma; Valencia, Porto ve Madrid gibi şehir isimlerini taşıyan jant serileriyle Türk üretimini uluslararası fuarlarda başarıyla temsil ediyordu.

Ancak artan maliyetler ve ekonomik darboğazın etkisiyle içine girdiği finansal türbülansı aşamayan şirketin tasfiyesine başlanması, sektörde geniş yankı uyandırdı. Bir dönem Türkiye’nin jant üretimindeki prestijli yüzlerinden biri olan Arıcıoğlu Otomotiv'in bu vedası, otomotiv sektöründe derin üzüntü yarattı.

Konuya ilişkin mahkeme kararı ilanı ise şu şekilde;

"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 07/01/2026 Tarih ve 2025/952 Esas sayılı dava dosyası ile 684385-0 İstanbul ticaret sicil no sunda kayıtlı 0750292836 Vergi numaralı "HAVAALANI MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. ARICIOĞLU OTOPRATİK NO: 67/1 ESENLER/İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren ARICIOĞLU DIŞ TİCARET İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ'nin 07/01/2026 Tarih saat 11.35 itibarı ile İFLASINA karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri müdürlüğümüzün 2026/3 İflas dosyasından başlanılmıştır."