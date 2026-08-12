CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik çoğunluk hissesi, gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının ardından 31 Temmuz’da Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık AŞ’ye devredilmişti. Satışın ardından şirketin hisselerinde dikkat çeken yükseliş yaşanırken, yeni ortak tarafından CarrefourSA’ya yaklaşık 15,9 milyar TL’lik sermaye avansı sağlandı. CARREFOURSA HİSSESİ KISA SÜREDE YÜZDE 54 ARTTI Gıda Bülteni'nin haberine göre, devir işleminin tamamlandığı 31 Temmuz’da CarrefourSA hisseleri Borsa İstanbul’da 181,40 TL’den günü kapattı. Hissede 5 Ağustos’tan itibaren yükseliş hız kazanırken, 12 Ağustos’ta CRFSA yüzde 9,92 değer kazanarak 279,75 TL’ye ulaştı ve tavan fiyattan işlem gördü. Böylece 31 Temmuz’daki kapanış fiyatından 12 Ağustos’taki seviyeye kadar hissede yaklaşık yüzde 54,2’lik artış gerçekleşti. CARREFOURSA’DA YENİ DÖNEM CarrefourSA’daki ortaklık değişimi, Carrefour Grubu ve Sabancı Holding’in şirketteki paylarının Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık AŞ’ye devredilmesiyle tamamlandı. Rekabet Kurumu dahil gerekli onayların alınmasının ardından 31 Temmuz itibarıyla şirketin yüzde 89,28’lik çoğunluk hissesi Yeni Mağazacılık’a geçti. Böylece A101’in de sahibi olan Aydın Grup, CarrefourSA’nın kontrolünü resmen devralmış oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.