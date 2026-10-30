Türkiye'de Sadece Bir İlde Yetişiyor! 14 Kilogramından Sadece 1 Litre Yağ ÇıkıyTürkiye'de bu sezon zeytin rekoltesinin yaklaşık 3,8 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu üretim içerisinde Antalya'nın kendine özgü zeytin çeşitlerinden tavşan yüreği, sınırlı yetişme alanıyla ayrı bir yerde bulunuyor.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenen tavşan yüreği zeytininde hasat dönemi başladı. Sofralık olarak tüketilen çeşitten aynı zamanda zeytinyağı da üretiliyor. Zeytinpark'ta gerçekleştirilen hasatta toplanan ürünlerin bir bölümü sofralık satışa ayrılırken geri kalanı yağ üretiminde kullanılıyor.

ÜRETİMDE YÜZDE 67 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, Antalya'da geçen yıl yaklaşık 6 bin ton seviyesinde gerçekleşen tavşan yüreği zeytini üretiminin bu sezon 10 bin tona yaklaşmasını beklediklerini belirtti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde üretimde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 67 artış yaşanacak.

KİLOGRAM FİYATI 100 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Hasat edilen zeytinler büyüklüklerine göre sınıflandırılarak satışa sunuluyor. Diğer zeytin çeşitlerinde kilogram fiyatı 50-70 lira arasında değişirken tavşan yüreği zeytini daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Çarkçıgil, satış fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zeytinleri topladıktan sonra eleme yapıyoruz. Eledikten sonra boy boy fiyatlandırıyor, satıyoruz. Bu sene diğer zeytin çeşitlerinin kilogramı 50-60-70 lira bandında. Tavşan yüreğinin fiyatı biraz daha yüksek. Sofralık olarak perakende satışı kilogramı 80-100 lira bandında" dedi.

14 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 1 LİTRE YAĞ ELDE EDİLİYOR

Tavşan yüreği zeytinini diğer çeşitlerden ayıran özelliklerden biri de yağ veriminin düşük olması. Normal zeytin çeşitlerinde yaklaşık 9 kilogram üründen 1 litre yağ elde edilirken tavşan yüreğinde aynı miktara ulaşmak için yaklaşık 14 kilogram zeytin gerekiyor.

Üretimde soğuk sıkım yöntemini tercih ettiklerini belirten Çarkçıgil, "Zeytinpark olarak zeytinyağlarımızı soğuk sıkım sızma yapıyoruz. Biz normal zeytinlerden yaklaşık 9 kilodan 1 litre yağ alıyoruz. Tavşan yüreğinde bu miktar daha da yükseliyor. Geçen sene neredeyse 14 kilodan 1 litre tavşan yüreği zeytinyağı aldık" diye konuştu.

YARIM LİTRESİ GEÇEN YIL 1500 LİRAYDI

Tavşan yüreği zeytininin yağının da yüksek değer taşıdığını ifade eden Çarkçıgil, bu sezon yağlık ürünlerin sıkımına yaklaşık 15 gün sonra başlamayı planladıklarını söyledi.

Geçen yıl yarım litrelik tavşan yüreği zeytinyağının 1500 liradan satıldığını aktaran Çarkçıgil, "Yağlık tarafında yaklaşık 15 gün sonra sıkıma başlayacağız. Bu senenin maliyetini henüz çıkartmadık. Zeytinyağının içerdiği bileşenlerin korunmasına önem verdiğimiz için soğuk sıkım yöntemini tercih ediyoruz" dedi.

İSPANYA'DAKİ ÜNİVERSİTEDE ANALİZ EDİLDİ

Tavşan yüreği zeytinyağını farklı kılan özelliklerden biri de içerdiği oleokantal miktarı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve yönetiminin girişimleriyle yöresel zeytinyağı, İspanya'daki Cordoba Üniversitesi'nde incelemeye alındı.

Araştırmaya katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, iki sezon boyunca farklı bölgelerden alınan örneklerin analiz edildiğini açıkladı. İncelemelerde, uygun koşullarda üretilen natürel sızma tavşan yüreği zeytinyağının kilogramında 191 miligram oleokantal tespit edildi.

Bu sonuç, tavşan yüreği çeşidinin yüksek oleokantal içeriğine sahip zeytinyağı üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDE LABORATUVAR ÇALIŞMASI YAPILDI

Tavşan yüreği zeytinyağı, içerdiği fenolik bileşikler nedeniyle laboratuvar araştırmalarına da konu oldu. Dr. Gül Kahraman tarafından yürütülen çalışmada, zeytinyağının karaciğer kanseri hücre kültürleri üzerindeki biyolojik etkileri incelendi.

Deneylerin güvenilirliğini kontrol etmek amacıyla 10 kez tekrarlandığını belirten Kahraman, araştırmanın ilerleyen aşamalarında yağın içerisindeki fenolik bileşiklerin ayrı ayrı değerlendirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kahraman, laboratuvar ortamında elde edilen bulguların insanlarda tedavi edici etki anlamına gelmediğini belirterek, zeytinyağının ilaç yerine geçmediğinin altını çizdi.