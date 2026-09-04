Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık Deveboynu Yarımadası'nın "Milli Park" ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık iki yıl süren teknik çalışmaların ardından alınan kararla, bölgedeki el değmemiş koylar, zengin yaban hayatı ve tarihi yapılar denetimli koruma şemsiyesine alındı.

12 BİN HEKTARLIK ALANDA HANGİ BÖLGELER KORUMAYA ALINDI?

Resmi karara göre 12 bin 533 hektarlık geniş bir alanı kapsayan düzenlemede, yarımada eteklerindeki yerleşim yerleri ve mahalleler milli park sınırlarının dışında bırakıldı. Bölgede bulunan tarihi Saint Thomas Kilisesi ile el değmemiş doğal koylar koruma odağına yerleştirildi.

Son yıllarda artan ziyaretçi trafiğiyle birlikte kontrolsüz piknik kullanımı, çevre kirliliği ve yangın risklerinin tırmandığı alanda, milli park statüsü sayesinde devlet denetiminin artırılması ve tahribatın önüne geçilmesi hedeflendi.

YEREL HALKIN VE MUHTARLARIN BEKLENTİSİ NE OLDU?

Sınırların dışında tutulan Altınsaç ve İn mahallesi sakinleri ile bölge muhtarları, kararın ardından köylere yönelik altyapı, yol ve çevre düzenlemesi yatırımlarının hızlandırılmasını talep etti. Bölge halkı, kararın detayları hakkında henüz tam bilgi sahibi olmadıklarını ancak koruma adımıyla birlikte altyapı yetersizliklerinin giderilmesini beklediklerini aktardı.

Mevcut geçim kaynağı ağırlıklı olarak hayvancılık ve balıkçılık olan bölgede, milli park statüsünün getireceği turizm hareketliliğiyle birlikte bölgesel kalkınmanın da desteklenmesi öngörüldü.