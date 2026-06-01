Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar devam eden ve içerisinden Çekerek Irmağı’nın aktığı, “Saklı Cennet” olarak adlandırılan kanyonu turizme kazandırmak amacıyla yapılan yürüyüş parkuru ve seyir teraslarından oluşan proje geçen yıl tamamlandı.

Bu yıl aşırı yağışlarla Çekerek Irmağı su seviyesinin yükselmesiyle kanyon girişindeki köprünün ayaklarının zeminle bağlantısı kesildi, giriş kısmında da kaya parçaları kaydı.

Kanyonu gezmek isteyen doğaseverler, kapatılan köprü kenarından tali yolu kullandı. Bayram süresince çok sayıda doğaseverin ziyaret ettiği kanyona giriş, Valilik tarafından, yağışların yol açtığı tahribat nedeniyle bugün yasaklandı.