Alarko Carrier, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, fabrikada üretilen Carrier markalı ürünlerin üretimi sona erdirilecek. Bu kapsamda üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde çalışan toplam 183 kişinin iş sözleşmesi feshedilecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kararın 5 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alındığı bildirildi. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte çalışanlara yapılacak kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin yaklaşık 293 milyon TL olması öngörülüyor.

119 ÇALIŞANIN İŞİ YIL SONUNDA SONA ERECEK

Alarko Carrier'ın açıkladığı takvime göre, işten çıkarılacak 183 çalışanın tamamının sözleşmesi aynı tarihte feshedilmeyecek.

İlk aşamada 119 çalışanın iş sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Geriye kalan 64 çalışanın işten ayrılışları ise üretim ve sevkiyat programına göre kademeli olarak gerçekleştirilecek ve Şubat 2027 sonuna kadar tamamlanacak.

Şirket, çalışanlara 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren bireysel ve yazılı bildirim yapılacağını duyurdu.

GEBZE FABRİKASI 28 ŞUBAT 2027'DE KAPANACAK

Gebze tesisinde klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ürünlerinin Carrier markası altında üretildiği belirtildi. Fabrikadaki üretimin tamamının bu markaya ait olması nedeniyle mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından tesis faaliyetlerine son verecek.

Kapanış kararının arkasında, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan anlaşma ve şirket faaliyetlerinin ayrıştırılması süreci bulunuyor.

İki şirket arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan anlaşma, Alarko Carrier'ın sermayesinin yüzde 42,03'ünü temsil eden payların satın alınmasını kapsıyor. Bu süreç doğrultusunda Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin faaliyetlerin sona erdirilmesi planlanıyor.

Şirket, fabrikanın kapanış tarihinin üretim koşulları, tedarik süreçleri ve müşteri sevkiyat takvimine bağlı olarak değişebileceğini de bildirdi.

ŞİRKET ÜRETİM MALİYETİNİN YÜZDE 55'İNİ KARŞILIYORDU

Gebze fabrikasının kapanması, şirketin üretim ve satış hacminde önemli bir değişikliğe yol açacak. Tesis, Alarko Carrier'ın toplam üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor.

Fabrikada üretilen Carrier markalı ürünlerin satışları ise şirketin 2025 yılı toplam net satışlarının yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyor.

Alarko Carrier, üretim ve satış hacmindeki daralmayla birlikte operasyonel verimliliği artırmayı, giderleri azaltmayı ve maliyet yapısını yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR FABRİKASINDA ÜRETİM SÜRECEK

Alarko Carrier, Eskişehir fabrikasındaki Alarko markalı ürünlerin üretimi ile satış ve satış sonrası hizmetlerin mevcut şekilde devam edeceğini açıkladı.

Gebze fabrikasının kapatılmasının şirketin süreklilik varsayımı üzerinde bir etki yaratması beklenmiyor.

Şirket, kıdem ve ihbar tazminatları, diğer çalışan yükümlülükleri ve tesis kapanış giderlerini kapsayan toplam finansal etkinin hesaplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.