Kayseri, Türkiye’nin kabak çekirdeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılıyor. Kent genelinde 336 bin dekar alanda yetiştirilen çerezlik kabaklar, hasat olgunluğuna ulaşırken tarlalarda oluşan renkli manzara dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde geniş tarım arazilerini kaplayan sarı ve turuncu tonlar öne çıkıyor.

Üretim sürecinde yoğun emek harcanan kabaklar, hasat döneminde toplanıyor. Ardından çekirdekleri ayrıştırılan ürünler kurutulmak üzere hazırlanıyor. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan üretim, bölgedeki çiftçiler için de temel geçim kaynakları arasında bulunuyor.

YILLARDIR KABAK ÇEKİRDEĞİ ÜRETİLİYOR

Güney Aşağı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Gel, bölgede tarım ve hayvancılığın yaygın olduğunu, çerezlik kabak çekirdeğinin de önemli tarımsal ürünler arasında yer aldığını belirtti.

Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaklaşık 30 yıldır kabak çekirdeği ürettiklerini anlatan Gel, "Türkiye'nin yüzde 30-35'inin kabak çekirdeği üretimi Kayseri'de yapılıyor" dedi.

Dekar başına ortalama 130 ila 160 kilogram ürün aldıklarını ifade eden Gel, tarlaların görünümüne ilişkin de değerlendirmede bulundu. Gel, "Erciyes eteklerindeki kabaklarımız, sarı görselleriyle çok güzel gözüküyor. İnşallah güzel bir fiyata da satabiliriz" diye konuştu.

ERCiYES’İN ETEKLERİNDEKİ SARI ALTIN

Üretici Nezir Ötegen ise kabak çekirdeğinin bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı. Erciyes Dağı’nın mevsimlere göre değişen görünümüne dikkati çeken Ötegen, "Erciyes'i kışın kar süsler, yazın da kabak çekirdeğinin görselliği süslüyor. Fotoğraf sanatçıları için aranıp da bulunamayan görsellik arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Kabak tarlalarının son dönemde daha fazla ilgi gördüğünü belirten Ötegen, bu alanların Develi ve Erciyes’in doğal güzelliğine katkı sağladığını dile getirdi. Ürünün bölge için taşıdığı öneme işaret eden Ötegen, kabak çekirdeğinin hem sofralara bereket kattığını hem de sulu ve susuz tarımda değer oluşturduğunu kaydetti.

ÜRETİMİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ERCİYES’İN GÜNEYİNDE

Türkiye’deki kabak çekirdeği üretiminin önemli bir kısmı Erciyes Dağı’nın güney ve doğu kesimlerinde gerçekleştiriliyor. Tomarza, Develi ve Yeşilhisar ilçeleri, üretimin yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.

Çerezlik olarak yetiştirilen kabakların oluşturduğu sarı manzara, hasat dönemi öncesinde bölgenin dikkat çeken görüntüleri arasına giriyor. Ötegen, Erciyes Dağı ile tarlalardaki kabakların görsel açıdan birbirini tamamladığını belirterek ürünün bölgeye kattığı değere dikkati çekti.