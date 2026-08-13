Almanya, Türkiye’den ithal edilen kurutulmuş ve doğranmış organik kayısılarda aflatoksin ve Okratoksin A tespit edilmesinin ardından ürünü piyasadan çekme kararı aldı. Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi’ne bildirilen olayda risk seviyesi “potansiyel olarak ciddi” olarak değerlendirildi.

KURU KAYISIDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan bildirime göre, Türkiye menşeli kurutulmuş ve doğranmış organik kayısılarda aflatoksinler ile Okratoksin A açısından uygunsuzluk tespit edildi. Bildirim, 10 Ağustos 2026’da Almanya tarafından yapıldı. Olayın kaynağı ise ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen şirket içi kontrol olarak kayıtlara geçti.

RİSK “POTANSİYEL OLARAK CİDDİ” OLARAK SINIFLANDIRILDI

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede olayın risk seviyesi “potentially serious” (potansiyel olarak ciddi) şeklinde belirtildi. Kayıtta, üründen kaç kişinin etkilenmiş olabileceğine ilişkin ise herhangi bir sayı verilmedi. Hastalık veya belirti konusunda da bilinen bir durum bulunmadığı belirtildi.

ÜRÜNLER PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Tespit sonrasında Almanya’da söz konusu ürün için piyasadan çekme işlemi uygulandı. İsveç makamlarının da konu hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. Bildirimde ürün kategorisi meyve ve sebzeler, ürün türü ise gıda olarak sınıflandırıldı.

AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN A NEDİR?

Aflatoksinler ve Okratoksin A, bazı küflerin oluşturduğu mikotoksinler arasında yer alıyor. Bu maddelerin gıdalarda belirlenen güvenli limitlerin üzerinde bulunması, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.