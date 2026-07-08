İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının ağustos ayında yürüttüğü 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemiş, soruşturma sürecinde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ASSAN Group'a kayyum atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimini devraldığı ve geçtiğimiz ay satışa çıkarıldığı duyurulan ihalenin kazananı ROKETSAN oldu.

471 MİLYON DOLARA SATILDI

TMSF tarafından bugün İstanbul Esentepe'de düzenlenen ihaleye yalnızca ROKETSAN katılırken, muhammen bedel olarak belirlenen 416 milyon 500 bin ABD dolar (yaklaşık 22 milyar TL) karşılığında şirketin tamamı ROKETSAN'a satılmış oldu.

Çoğunluk hisseleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ROKETSAN'ın sahiplik dağılımı ise şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı: %55,5

ASELSAN: %15

Vakıfbank: %10

HAVELSAN: %4,5

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE): %15