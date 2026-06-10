Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyım olarak yönetimini üstlendiği Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ’ye ait varlıkları satışa çıkardığını resmen duyurdu.

Yayınlanan resmi satış ilanına göre "Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında gerçekleştirilecek satış; şirketin savunma sanayi üretiminde kullandığı tüm gayrimenkulleri, dev makine ve teçhizat parkurunu, demirbaşlarını, leasing haklarını, markalarını, internet alan adını ve mevcut tüm ticari sözleşmelerini kapsıyor.

PİYASA DEĞERİ 416 MİLYON DOLAR

Mühimmat, roket ve enerjetik sistemler başta olmak üzere kritik askeri ürünlerin geliştirilmesinde Türk savunma sanayii ekosisteminde stratejik bir role sahip olan şirket için belirlenen muhammen bedel (tahmini piyasa değeri) 416 milyon 500 bin ABD doları oldu. Bu dev ihaleye girerek şirketi satın almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların ise 41 milyon 650 bin ABD doları tutarında ciddi bir teminat bedeli yatırmaları gerekiyor.

Savunma sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak bu dev ihale için son teklif verme tarihi 7 Temmuz 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.

Kapalı zarf usulüyle başlayıp ardından açık artırma yöntemiyle devam edecek olan büyük ihale, 8 Temmuz 2026 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkezinde gerçekleştirilecek.