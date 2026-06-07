Ülkesinin 80. Milli Günü nedeniyle resepsiyon veren İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’nda olmadığını ancak turnuvaya bir şekilde ‘katılacaklarını’ söyledi. Bunu da “Türkiye sayesinde” diye açıkladı.



'BİZ DE TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ'



Manzo, “Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, Türk Milli Takımını çalıştırıyor. Kendi takımımız yoksa biz de onları destekleyeceğiz. Onlar bizim çocuklarımız artık” ifadelerini kullandı. İtalyan elçinin bu konuşması, büyükelçilik bahçesinde Türk ve İtalyan konuklardan uzun süren alkış aldı.





NE OLMUŞTU?



İtalya, mart ayında Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri son maçında Bosna-Hersek ile karşılaşmış, penaltı atışları sonucunda karşılaşmadan mağlup ayrılarak Dünya Kupası biletini alamamıştı.