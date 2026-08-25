Sınır komşularımızda sivrisinekler vasıtasıyla yayılan Batı Nil Virüsü, bu yaz dönemi tam anlamıyla kabusa dönüştü. Balkan ülkelerinde son haftalarda hastanelere başvuranların sayısında çok ciddi bir artış yaşanırken, virüsün merkezi sinir sistemini hedef alan ağır formları nedeniyle can kayıpları bildirilmeye başlandı.

KOMŞU YUNANİSTAN'DA 13 ÖLÜM

Salgının en ağır vurduğu ülkelerin başında sınır komşumuz Yunanistan geliyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütü’nün son verilerine göre ülkede 157 resmi vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Sadece son bir hafta içinde 47 yeni vaka ve 4 ölüm kayıtlara geçti.Kuzey Makedonya’da ise Sağlık Bakanı Sašo Klekovski, mayıs ortasından bu yana 44 vakanın doğrulandığını, hastaneye kaldırılan 43 kişiden 5'inin maalesef yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sırbistan’da vaka sayısı bir haftada neredeyse ikiye katlanarak 11'e çıkarken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında 80 yaş üstü bir hastanın durumu ağırlaşarak yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı.

UZMANLAR UYARDI: "BU BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI!"

Sağlık enstitüleri, resmi olarak açıklanan rakamların aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu, gerçek enfeksiyon sayısının resmî verilerin en az 10 katı fazlası olabileceğini vurguluyor. Çünkü virüsü kapar kapmaz insanların büyük bir bölümü hiçbir belirti göstermiyor ya da hastalığı hafif bir baş ağrısı, halsizlik ve grip gibi atlatıyor. Ancak virüs, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda beyni ve sinir sistemini etkileyerek ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.Uzmanlar, virüsün en aktif olduğu dönemin Temmuz ortasından Eylül sonuna kadar olan süreç olduğunu belirtiyor.

Sınır kapılarımıza kadar dayanan bu tehlikeye karşı pencerelere sineklik takılması ve ısırıklara karşı koruyucu sprey kullanılması hayati önem taşıyor.

Batı Nil Virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalıktan korunmanın en etkili yolu sivrisinek kovucu sprey (repellent) kullanmak, pencerelere sineklik takmak ve durgun su birikintilerini kurutmaktır. Eğer yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği veya kafa karışıklığı gibi semptomlar yaşıyorsanız acilen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi teşhis, tedavi veya profesyonel doktor tavsiyesi yerine geçmez. Lütfen güncel durum ve kişisel sağlık kararlarınız için her zaman bir hekime danışınız.