Musul'un yaklaşık 20 kilometrelik ülkesindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Dehil, terör örgütü IŞİD'in obruğa 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlayacağını söyledi.

HİÇBİR BİLGİ EDİNİLEMEDİ

Musul Valisi, evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.

Söz konusu obruğa herkesin masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak'ın modern tarihindeki ve acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

2016'DA TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜ

Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde burada 2 bin 80 kişinin cenazesinin atıldığını söyledi.

Dehil, Irak güvenlik güçlerinin cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek "Görgü tanıklarına göre DEAŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda seçkin masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürüp sonra obruğa atıyordu." dedi.