Rekabet Kurumu, 8 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde alınan birleşme, devralma ve muafiyet kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kararlar arasında enerji, gıda, sigorta, bankacılık ve portföy yönetimi sektörlerini ilgilendiren kritik işlemler yer aldı.

Bu kapsamda öne çıkan kararlardan biri gıda ve hızlı tüketim sektöründe yaşandı. Rekabet Kurulu, Nestlé S.A.'nın ambalajlı su faaliyetlerini kapsayan iş kolunda yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

Alınan karar doğrultusunda; 2006’da Erikli’yi bünyesine katan Türkiye ambalajlı su pazarında liderliğe oynayan gıda devi Nestlé, su operasyonlarını ABD’li dev yatırım fonu Platinum Equity ile ortaklığa taşıyor. Rekabet Kurulu, Nestlé ile Platinum Equity’nin ambalajlı su sektöründe ortak bir şirket kurmasına resmen onay verdi.

REKABET KURULU'NDAN ONAY GELDİ

Rekabet Kurulu, Nestlé S.A.'nın ambalajlı su faaliyetlerini kapsayan iş kolunda yeni bir ortak girişim kurulmasına onay verdi.

Alınan karara göre, Platinum Equity Advisors tarafından yönetilen veya danışmanlık verilen ve nihai olarak Platinum Equity tarafından kontrol edilen yatırım kuruluşları ile Nestlé arasında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulacak.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, küresel su faaliyetlerinin yüzde 50'sini ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity'yle anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre Nestle ile Platinum Equity, su iş kolunda yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla yeni bir şirket kuracaklardı.

Anlaşmadan, Nestle'nin 2006 yılında satın aldığı Erikli Su da etkilenecek.

Erikli, Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life gibi markalarla beraber Peranel adıyla kurulacak ortak girişim bünyesinde faaliyetlerini sürdürecekti.

Nestle, son zamanlarda çevresel tartışmalar ve özellikle Fransa'daki su arıtma uygulamalarına yönelik soruşturmalar nedeniyle gündeme gelen su operasyonlarında yeni bir yapılanmaya giderken, şirketin bundan sonraki dönemde kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi temel faaliyet alanlarına odaklanmayı planladığı belirtilmişti.