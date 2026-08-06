Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Kebir Süt’ün kurucusu ve iş insanı Hacı Avni Karadeniz yaşamını yitirdi. Acı haber, şirketin resmi yayın kanalları üzerinden yapılan kamuoyu duyurusuyla paylaşıldı. CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU Merhum Hacı Avni Karadeniz’in son yolculuğuna uğurlanacağı törenin detayları açıklandı. Karadeniz’in cenaze namazı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Karadeniz’in naaşı, Caferli Mahallesi Aşağı Camii yanında yer alan aile kabristanlığına defnedilecek. Şirket yönetimi ve aile tarafından yayımlanan taziye mesajında merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

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