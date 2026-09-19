Türkiye’de futbol, sadece bir spor dalı olmanın çok ötesinde binlerce insanın tutkuyla bağlı olduğu dev bir kültür. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışları ve tribün şovları her sezon nefes keserken, tuttuğu takıma gönül veren milyonlarca taraftarın şehir bazındaki dağılımı merak konusu oldu.
Yapılan araştırmalar ve veriler doğrultusunda hazırlanan taraftar haritası, 81 ilimizin futbol tercihlerini gözler önüne seriyor.
İl İl En Çok Taraftarı Bulunan Takımlar
Adana – Galatasaray
Afyonkarahisar – Fenerbahçe
Adıyaman – Galatasaray
Trabzon – Trabzonspor
Aksaray – Fenerbahçe
Ağrı – Galatasaray
Ardahan – Beşiktaş
Ankara – Galatasaray
Amasya – Fenerbahçe
Antalya – Galatasaray
Eskişehir – Eskişehirspor
Artvin – Galatasaray
Bitlis – Fenerbahçe
Aydın – Galatasaray
Balıkesir – Galatasaray
Sivas – Sivasspor
Burdur – Fenerbahçe
Bartın – Galatasaray
Batman – Galatasaray
Çorum – Fenerbahçe
Bayburt – Galatasaray
Bilecik – Galatasaray
Denizli – Fenerbahçe
Bingöl – Galatasaray
Bolu – Galatasaray
Erzurum – Fenerbahçe
Bursa – Galatasaray
Çanakkale – Galatasaray
Gümüşhane – Fenerbahçe
Çankırı – Galatasaray
Diyarbakır – Galatasaray
Hatay – Fenerbahçe
Düzce – Galatasaray
Edirne – Galatasaray
İzmir – Fenerbahçe
Elazığ – Galatasaray
Erzincan – Galatasaray
Karabük – Fenerbahçe
Gaziantep – Galatasaray
Giresun – Galatasaray
Kastamonu – Fenerbahçe
Hakkâri – Galatasaray
Iğdır – Galatasaray
Kırşehir – Fenerbahçe
Isparta – Galatasaray
İstanbul – Galatasaray
Tokat – Fenerbahçe
Tekirdağ – Galatasaray
Tunceli – Galatasaray
Yalova – Fenerbahçe
Van – Galatasaray
Zonguldak – Galatasaray
Yozgat – Fenerbahçe
Uşak – Galatasaray
Kahramanmaraş – Galatasaray
Karaman – Galatasaray
Kars – Galatasaray
Kayseri – Galatasaray
Kilis – Galatasaray
Kırıkkale – Galatasaray
Kırklareli – Galatasaray
Kocaeli – Galatasaray
Konya – Galatasaray
Kütahya – Galatasaray
Malatya – Galatasaray
Manisa – Galatasaray
Mardin – Galatasaray
Mersin – Galatasaray
Muğla – Galatasaray
Muş – Galatasaray
Nevşehir – Galatasaray
Niğde – Galatasaray
Ordu – Galatasaray
Osmaniye – Galatasaray
Şanlıurfa – Galatasaray
Siirt – Galatasaray
Sinop – Galatasaray
Şırnak – Galatasaray
Rize – Galatasaray
Sakarya – Galatasaray
Samsun – Galatasaray