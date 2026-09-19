Türkiye’de futbol, sadece bir spor dalı olmanın çok ötesinde binlerce insanın tutkuyla bağlı olduğu dev bir kültür. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışları ve tribün şovları her sezon nefes keserken, tuttuğu takıma gönül veren milyonlarca taraftarın şehir bazındaki dağılımı merak konusu oldu.

Yapılan araştırmalar ve veriler doğrultusunda hazırlanan taraftar haritası, 81 ilimizin futbol tercihlerini gözler önüne seriyor.

İl İl En Çok Taraftarı Bulunan Takımlar

Adana – Galatasaray

Afyonkarahisar – Fenerbahçe

Adıyaman – Galatasaray

Trabzon – Trabzonspor

Aksaray – Fenerbahçe

Ağrı – Galatasaray

Ardahan – Beşiktaş

Ankara – Galatasaray

Amasya – Fenerbahçe

Antalya – Galatasaray

Eskişehir – Eskişehirspor

Artvin – Galatasaray

Bitlis – Fenerbahçe

Aydın – Galatasaray

Balıkesir – Galatasaray

Sivas – Sivasspor

Burdur – Fenerbahçe

Bartın – Galatasaray

Batman – Galatasaray

Çorum – Fenerbahçe

Bayburt – Galatasaray

Bilecik – Galatasaray

Denizli – Fenerbahçe

Bingöl – Galatasaray

Bolu – Galatasaray

Erzurum – Fenerbahçe

Bursa – Galatasaray

Çanakkale – Galatasaray

Gümüşhane – Fenerbahçe

Çankırı – Galatasaray

Diyarbakır – Galatasaray

Hatay – Fenerbahçe

Düzce – Galatasaray

Edirne – Galatasaray

İzmir – Fenerbahçe

Elazığ – Galatasaray

Erzincan – Galatasaray

Karabük – Fenerbahçe

Gaziantep – Galatasaray

Giresun – Galatasaray

Kastamonu – Fenerbahçe

Hakkâri – Galatasaray

Iğdır – Galatasaray

Kırşehir – Fenerbahçe

Isparta – Galatasaray

İstanbul – Galatasaray

Tokat – Fenerbahçe

Tekirdağ – Galatasaray

Tunceli – Galatasaray

Yalova – Fenerbahçe

Van – Galatasaray

Zonguldak – Galatasaray

Yozgat – Fenerbahçe

Uşak – Galatasaray

Kahramanmaraş – Galatasaray

Karaman – Galatasaray

Kars – Galatasaray

Kayseri – Galatasaray

Kilis – Galatasaray

Kırıkkale – Galatasaray

Kırklareli – Galatasaray

Kocaeli – Galatasaray

Konya – Galatasaray

Kütahya – Galatasaray

Malatya – Galatasaray

Manisa – Galatasaray

Mardin – Galatasaray

Mersin – Galatasaray

Muğla – Galatasaray

Muş – Galatasaray

Nevşehir – Galatasaray

Niğde – Galatasaray

Ordu – Galatasaray

Osmaniye – Galatasaray

Şanlıurfa – Galatasaray

Siirt – Galatasaray

Sinop – Galatasaray

Şırnak – Galatasaray

Rize – Galatasaray

Sakarya – Galatasaray

Samsun – Galatasaray