Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına imza atan Hamdi Ulukaya ve markası Chobani gündemden düşmüyor.

Fenerbahçe, Chobani ile 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın stadyum sponsorluğu için yıllık 10 milyon Euro, Avrupa forma göğüs sponsorluğu için yıllık 4 milyon Euro olacak.

"TÜRKİYELİLER" SÖZLERİSOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dün yapılan anlaşmanın imza töreninde Ulukaya'nın kullandığı "Türkiyeliler" kelimesi sosyal medyada tartışma yarattı.

HAMDİ ULUKAYA'NIN 'DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF' BAĞLANTISI

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ulukaya'nın kayınpederinin dünyaca ünlü şef Jean-Georges Vongerichten olduğunu aktardı.

"Eşi Fransız asıllı. Adı Louise Vongerichten… Annesi Amerikalı, babası Fransız. Babası dünyaca ünlü şef Jean-Georges Vongerichten… Kısaca eşi gastronomi kültüründe çalışan bir kadın. Resmi nikahlarını 2018 yılında NewYork’ta yaptılar. Ama düğün ailelerinin isteği üzerine İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı" diyen Özkök şunları kaydetti:

'CHOBANİ' ADI NEREDEN GELİYOR?

"Ulukaya 1972 yılında Erzincan’ın İliç kazasında doğdu. Kürt bir göçebe ailenin çocuğudur. Ailesi hayvancılık ve sütçülükle uğraşıyordu. Ancak 9 yaşında köyünden çıktığı için Kürtçe bilmiyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi sonrasında 1994’de ABD’ye gitti. 2005 yılında, üretimi durdurulmuş bir süt ürünleri fabrikasını kredi ile alarak Yoğurt üretimine başladı.

Markası İngilizce olarak “Chobani” diye yazılıyor.

Kelime Türkçede “Çoban” kelimesinden üretildi.

Ailesi adına kurduğu şirketin adı “Sheperd Futures…” Yani şirketin adı da “Çoban…”

Öte yandan Türkçe'deki "çoban" sözcüğünün Farsça "çūbān, şūbān" kelimelerinden alıntı olduğu biliniyor.