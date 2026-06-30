Marmaris Belediyesi, ilçe genelindeki kıyı alanlarının düzenini korumak ve vatandaşların ortak kullanım hakkını güvence altına almak amacıyla sahillerdeki denetim faaliyetlerini artırdı. Belediye Başkanı Acar Ünlü imzasıyla yayımlanan resmi açıklamada, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan otel ve işletmelere önemli uyarılarda bulunuldu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kıyı kullanım alanlarının düzenli, güvenli ve amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için ilçe genelinde denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. “Sahil Kullanım Alanları Hakkında Duyuru” başlığıyla yayımlanan açıklamada, son dönemde bazı işletmeler tarafından plajlarda gerçekleştirilen kurallara aykırı uygulamalara dikkat çekildi.

PLAJLARDAKİ ÖZEL ALAN OLUŞUMLARI TAKİBE ALINDI

Yapılan incelemelerde, otel ve işletmelerin kullanımındaki bazı sahil bölümlerinde çocuk oyun alanları, etkinlik noktaları, şişme eğlence ekipmanları ve çeşitli oturma grupları kurularak özel kullanım alanları oluşturulduğu belirlendi. Belediye, bu tür uygulamaların mevcut mevzuata uygun olmadığını vurguladı.

YASAL SINIRLAR HATIRLATILDI

Açıklamada, kıyı kullanım alanlarında hangi ekipmanların bulundurulabileceği açık bir şekilde ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"Söz konusu alanlarda yalnızca sahil kullanımına uygun şezlong, şemsiye ve benzeri malzemelerin bulundurulabileceğini bir kez daha hatırlatırız."

ORTAK KULLANIM ALANLARININ KORUNMASI İSTENDİ

Belediye Başkanı Acar Ünlü imzasıyla yayımlanan duyuruda, sahillerin düzenli yapısının korunmasının, yaya geçişlerinin engellenmemesinin ve ortak kullanım alanlarının herkes tarafından rahatça kullanılabilmesinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden misafirlerin güvenliğinin sağlanmasının da öncelikli konular arasında olduğu belirtildi.

**KURALLARA UYMAYANLARA DENETİM DEVAM EDECEK**

Marmaris Belediyesi, sahillerdeki düzenin sürdürülebilir hale gelmesi için tüm işletmelerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. İşletmelerin kıyı kullanım alanlarını belirlenen kurallar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri çağrısında bulunulurken, kurallara aykırı hareket edenlere yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.