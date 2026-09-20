Eski bir uyuşturucu bağımlısı ve lise terk olan 30 yaşındaki Amerikalı girişimci Jacob Komarow, maçlarda ve konserlerde şaka amacıyla başladığı Türk baklavası satışıyla hayatını tamamen değiştirdi.

İşsiz kaldığı zorlu bir dönemde ek gelir elde etmek için baklava satmaya başlayan Komarow, zamanla New York sokaklarında, şehir parklarında ve büyük festivallerde seyyar olarak yürüttüğü bu işi ticari bir başarı hikayesine dönüştürdü.

Girişimini sıra dışı pazarlama taktikleriyle büyüten Komarow, basketbol maçları sonrasında New York Knicks taraftarlarına bedava baklava dağıttığı anların sosyal medyada yayılmasıyla kısa sürede viral oldu.

New York Times gibi köklü yayın organlarında yer alarak tanınırlığını artıran genç girişimci, "Good Baklava" markasıyla New York'un öne çıkan sokak lezzetlerinden birinin temsilcisi haline geldi. Baklavanın yanından bazı Türk hamur işlerini satmaya başladı.

TÜRK BAKLAVASININ SIKI BİR SAVUNUCUSU OLDU

Doğrudan Türkiye'deki üreticilerden ithal ettiği dondurulmuş baklavaları New Jersey'deki bir fırında pişirip satışa sunan Komarow, Türk baklavasının 40 katmanlı yapısı ve lezzetiyle Yunan baklavasından ayrıldığını vurguluyor.

Komarow, nerede satış yaparsa yapsın, sattığı Türk baklavasının adeta bir savunucusu hakine geldi. İncecik kıyılmış fıstık ve hafif, limonlu bir şurup içeren baklavanın, Yunan baklavasıyla karıştırılmaması gerektiğini özenle belirtiyor.

Sokak tezgahlarının yanı sıra internet ve toptan satış kanallarını da kullanan girişimci, kurduğu bu sistem sayesinde aylık ortalama 20.000 doların (yaklaşık 1 milyon TL) üzerinde ciro elde ediyor.

Yoğun sezonlarda aylık kazancı 70.000 dolara (3,4 milyon TL) kadar çıkan Komarow, elde ettiği bu başarı sayesinde 11 yarı zamanlı çalışana istihdam sağlarken, kendisine de düzenli bir maaş bağlamaya hazırlanıyor.

Tatlı satışını adeta bir stand-up gösterisi gibi eğlenceli bir sunumla gerçekleştiren ve kolundaki baklava dövmesiyle dikkat çeken Komarow, gelecekte yatırımcılar bularak kalıcı dükkanlar açmayı ve markasını daha da büyütmeyi hedefliyor. Komarow bu başarısıyla ABD'de çok konuşulurken dünya basınında ise gündem olmayı başardı.