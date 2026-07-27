Gıda Bülteni'nin haberine göre, kesimhanenin çalışanların bulunmadığı bölümünde bir gün önce temizlik amacıyla ilaçlama yapıldı. Ertesi sabah aynı alanda mesaiye başlayan 31 işçi, kısa süre içinde çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

İşçilerin fenalaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi iş yerinde yaptıktan sonra işçileri Bolu'daki çeşitli hastanelere sevk etti. Ayrıca 3 işçinin de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.

Toplam 34 işçinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olayın nedenine ilişkin yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.