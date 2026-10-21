Başta Anadolu’daki yatırımlar ve yarattığı istihdamla birlikte Türkiye’nin önde gelen sanayi kollarından olan tekstil ve hazır giyim son iki yıldır bir biri ardına kapısına kilit vuran fabrikalar ve işten çıkarılan yüzbinlerce çalışanla gündeme gelirken, iki sektörün 78.2 milyarlık yatırımı hızla eriyor.

Sabit giden döviz kuru karşısında katlanan maliyetlerle özellikle hazır giyim sektörü rekabet avantajını hızla kaybederken, daralan ihracat ve iç pazarla birlikte dev sanayi kuruluşları da fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu durumun son örneği olan TYH Tekstil olarak 13 fabrikanın 7’sini kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, “Ekonomide yaşanan sıkıntı ister istemez bazı şirketleri daha olumsuz etkileyecekti. En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik” dedi.

7 FABRİKAYI KAPATTI

Şu anda bir konkordato sürecinden geçtiklerini belirten Kaya, Ekonomim’e yaptığı açıklamada, “Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar bizi bu noktaya getirdi. 13 fabrikamız vardı, 6’ya indirdik. Özellikle hazır giyim tarafında büyük ölçüde küçüldük. 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapıyorduk. 1900 kişiye indik. Yani, 5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Hemen hepsi yetkin, işini iyi yapan çalışma arkadaşlarımızdı” diye konuştu. Geçen haftalarda da 73 yıl önce Kayseri’de kurulan ve binlerce kişinin çalıştığı, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Levi’s gbi markalara denim üreten Orta Anadolu şirketi 1.500 çalışanın bulunduğu fabrikayı kapatmıştı.

10.624 iş yeri üretimi durdurdu

İki sektörün yaşadığı kıskacı, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hazırlanan raporlar da ortaya koyuyor. TGSD Başkanı Toygar Narbay, toplamda 78.2 milyar dolarlık yatırımı bulunan sektörün korunması için stratejik alan olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. 2025’te 15.8 milyar dolar net fazla verdiğine dikkat çeken TGSD Başkanı Toygar Narbay, “Aralık 2022’den bu yana 362 bin 879 kayıtlı istihdam ve 10 bin 624 iş yeri kaybedildi. İmalat sanayisinin aynı dönemdeki kayıtlı istihdam kaybının yüzde 64’ü bu sektörde yaşandı” dedi.