Bir döneme damga vuran güzellik yarışmasının ardından yaşadıklarını anlatan Nefise Karatay hayatının bir gecede değiştiğini açıkladı.

Cemre ile TBT programına konuk olan Karatay, güzellik yarışmalarının eskiden milli maçlar kadar ilgi gördüğünü belirtti.

1997 Güzellik yarışmasında ikincilikle ayrılan Karatay yarışmanın ertesi günü sokakta yürüyemediğini şu sözlerle anlattı:

“Dereceye girdiğimde gurur duydum. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Sokakta herkes beni tanıyordu.''







Yoğun bir çalışma süreci yaşayan Karatay, “En mutlu olduğum, kendimi en iyi ifade ettiğim anlar sunuculuk tecrübelerimdi.'' diye konuştu.