Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen trüf mantarı, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı yaklaşık 75 bin liraya ulaşan bu özel mantarın toplanmasında ise sıradan yöntemler yerine özel eğitimli köpeklerden yararlanılıyor. Toprak altında yetişmesi nedeniyle gözle tespit edilmesi oldukça zor olan trüf mantarı, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki alıcıların ilgisini çekiyor.

Özellikle meşe ağaçlarının kök çevresindeki topraklarda gelişen trüf mantarı, kendine özgü kokusu ve aromasıyla biliniyor. Toprak yüzeyinin altında yetiştiği için hasat sürecinde eğitimli köpekler önemli rol oynuyor. Koku alma duyuları sayesinde mantarın bulunduğu noktayı tespit eden köpekler, hasat çalışmalarını kolaylaştırıyor.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER TEK TEK BULUYOR

Trüf mantarı avında kullanılan köpekler, bu iş için özel bir eğitimden geçiriliyor. Yaklaşık 20 gün ile 1 ay süren eğitimlerde köpeklere trüf mantarının kokusunu tanımaları ve toprağın altında bulunduğu yeri belirlemeleri öğretiliyor. Böylece mantarlar, toprağa zarar verilmeden ve tek tek tespit edilerek toplanabiliyor.

Türkiye'de farklı türleri bulunan trüf mantarı, yetiştiği bölgeye ve türüne bağlı olarak yılın farklı dönemlerinde hasat edilebiliyor. Bu durum, ürünün belirli bir mevsimle sınırlı kalmadan farklı zamanlarda toplanmasına imkan sağlıyor.

ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İHRAÇ EDİLİYOR

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken trüf mantarı, özellikle gastronomi sektöründe değerli bir ürün olarak kabul ediliyor. Otel ve restoranlarda çeşitli yemeklerde kullanılan mantar, yoğun aroması nedeniyle mutfaklarda tercih ediliyor. Bunun yanı sıra kozmetik sektöründe de değerlendiriliyor.

Toplanan trüf mantarının yaklaşık yüzde 90'ının yurt dışına gönderildiği belirtildi.